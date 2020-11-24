Не менее года: сколько продлится эффект от вакцины против коронавируса

Экспертов настораживает, что коронавирус может стать сезонной вирусной инфекцией. При этом длительность эффекта вакцины будет не менее года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса".

По словам врача-эпидемиолога Андрея Александрина, коронавирус SARS-CoV-2 - это РНК-содержащий вирус и он достаточно быстро мутирует. Это усложняет задачу с вакцинацией.

"Например, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могу предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать. Это будет все усложнять", - допустил эпидемиолог.

Также аналогию с вирусом гриппа проводит заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова. Она полагает, что для COVID-19 придется ежегодно менять состав вакцины и заново прививаться.

"Надежды на вакцину, конечно же, большие. Те исследования, которые уже завершены, показывают, что она эффективна. Но больше данных будет, когда будут привиты гораздо больше людей - мы называем это постмаркетинговое исследование. Например, вакцина от гриппа достаточно эффективная, она защищает от заболевания. А даже если человек заболел, то само течение гораздо легче", - пояснила профессор.

В свою очередь директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что мутации, которые сейчас происходят в коронавирусе, играют важную роль в связывании вируса с клетками-мишенями человека. Против таких мутаций и будет направлено большинство вакцин.

"Поэтому я считаю, и так считает большинство ученых, что создаваемые сейчас вакцины все же будут работать не менее одного года", - сказал Комисаренко.

Ранее РБК-Украина писало, что при организованном и массовом прививании более чем 70% населения можно будет полностью искоренить эпидемию коронавируса.

Также сообщалось, что в ВОЗ назвали "светом в конце туннеля" последние результаты исследований вакцин от коронавируса.