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В медпунктах сервисных центров на КПВВ хотят бесплатно тестировать на COVID-19

Новина українською → Украина, Среда 25 ноября 2020 11:06
В медпунктах сервисных центров на КПВВ хотят бесплатно тестировать на COVID-19 Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук анонсировала бесплатное тестирование на COVID-19 на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линиях разграничения с временно оккупированными территориями. Его будут проводить непосредственно в медицинских пунктах сервисных центров.

Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19", - отметила Голованчук.

Замминистра напомнила, что один сервисный центр уже работает в Счастье Луганской области. В декабре аналогичный центр откроют на КПВВ в Новотроицком Донецкой области и модернизируют на Чонгаре Херсонской области возле админграницы с Крымом.

"В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ", - подчеркнула она.

Голованчук объяснила, что эта процедура будет проходить согласно алгоритму действий, который будет наработан по предоставляемым услугам на "первичке" в медицинском кабинете такого сервисного хаба.

"Будет проводиться тестирование на въезде (на подконтрольную территорию, - ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет", - рассказала замглавы Минреинтеграции.

Замминистра надеется, что такая услуга заработает до конца года.

На данный момент украинцы, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты.

"Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это - территория Украины", - подчеркнула Голованчук.

Напомним, Украина может развернуть гуманитарные лагеря на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда с Крымом в случае обострения ситуации с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве ранее заявили, что тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Украине остается основным методом диагностики COVID-19. На сегодня в стране хватает мощностей государственных лабораторий.

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