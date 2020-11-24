Ляшко: ПЦР остается главным методом выявления COVID-19, мощностей хватает

Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Украине остается основным методом диагностики COVID-19. На сегодня в стране хватает мощностей государственных лабораторий.

Об этом в обращении на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ПЦР-тесты остаются основными именно для лабораторной диагностики коронавирусной болезни.

Тестування методом ПЛР залишається основним для лабораторної діагностикики COVID-19! Потужності державних лабораторій... Posted by Віктор Ляшко on Tuesday, November 24, 2020

"Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи. Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней", - отметил Ляшко.

Он также призвал украинцев при первых признаках ОРВИ обращаться к врачу, а в случае отказа в проведении тестирования звонить на горячую линию 0800 60 20 19.

Напомним, ранее сообщалось, что семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут. Для этого правительство закупит новые экспресс-тесты на антиген.

Ранее также стало известно, что Киев не будет проводить массовое тестирование на COVID-19 по примеру Словакии, Польши (пока только планируется) и столицы Хорватии.