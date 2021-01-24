Маска, паспорт, дистанция: правила карантина с 25 января

С понедельника Украина выходит из усиленного карантина. Однако некоторые ограничительные меры продолжат действовать. Что будет запрещено в Украине с 25 января в материале РБК-Украина.

С понедельника запрещено проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей. Также под запретом оказались праздничные мероприятия, банкетов в развлекательных заведениях и общественного питания, дискотеки и ночные клубы.

Заведениям общественного питания разрешено работать с 7:00 до 23:00, однако проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

В то же время разрешена работа музеев, выставок и галерей, однако при условии, что один посетитель будет на 10 квадратных метров. Также разрешено проводить религиозные мероприятия, при условии один человек на 5 кв. м.

Также могут проводиться массовые мероприятия (культурные, спортивные, социальные) при участии не более 20 человек с дистанцией в 1,5 метра. При этом кинотеатры возобновят свою работу, но при условии, что зал будет заполнен лишь на 50%.

Запрещена работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц.

В Украине также будет запрещено посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

До сих пор остается под запретом проведение медучреждениями плановых госпитализаций. Однако это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Также запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м помещения;

Среди главных и неизменных правил остается запрет на пребывание в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок и пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Также запрещено самовольно покидать места самоизоляции, обсервации, а также посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты;

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили почти 4 тысячи новых случаев COVID.