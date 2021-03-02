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Во Львовской области циркулирует два штамма коронавируса

Автор: РБК-Украина

Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса. Однако ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским".

Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко на брифинге.

По ее словам, один генотип называется В1, а второй - В11.

"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - заявила она.

Иванченко-Тимко отметила, что "южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили.

Напомним, в середине января Министерство здравоохранения заявляло, что в Украине пока не обнаружили новых штаммов коронавируса.

Кроме того, представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт также сказал, что в Украине пока не обнаруживали новых мутаций.

Добавим, что ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса.

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Новости Украины Львовская областьКоронавирус
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