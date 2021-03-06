Львов засыпало снегом, а север предупредили об осадках: в Украину вернулась зима

Как пишут львовские издания, сегодня ночью температура воздуха в городе опустилась ниже нуля, поэтому снег пролежит еще несколько дней.

В воскресенье, 7 марта, в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, но только вечером. На дорогах Украины, кроме южных областей, возможна гололедица.

Температура ночью будет опускаться до 5-10 градусов мороза, в Карпатах похолодает до -11...-13 градусов, а на побережье морей прогнозируют 1-4 градуса мороза. Днем термометры покажут 1-6 градусов тепла, а в Одесской области до +9 тепла.

Фото: карты погоды (facebook.com/ukrgmc.official)