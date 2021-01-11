Локдаун в Украине: что разрешено и что под запретом

В Украине с 8 по 24 января действует локдаун из-за коронавируса. На этот период на деятельность ряда сфер введены жесткие ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

Так, в стране запрещается:

работа кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос;

работа торгово-развлекательных центров, кроме работы в них субъектов хозяйствования, работа которых разрешена;

посещение спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;

работа непродовольственных рынков;

работа заведений культуры, а также проведение культурных мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

посещение заведений образования всех форм собственности, кроме детских садов.

Разрешена:

работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто, авиа и железнодорожное сообщение;

торговля продовольственными товарами;

торговля лекарственными средствами, медицинскими и ветеринарными препаратами;

торговля средствами гигиены, связи и кормами для животных;

торговля бытовой химией и печатной прессы;

техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

работа автозаправочных станций (АЗС) без зон питания;

работа банков и почтовых отделений;

работа парикмахерских и салонов красоты;

работа отелей (зоны общего питания работают с 6 до 11 утра);

спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Напомним, в Украине за вчера выявили меньше всего новых случаев коронавируса за последние три месяца - COVID-19 подтвердили у 4 288 человек.

Ранее в Минздраве сообщали, что после праздников в Украине возможен рост заболеваемости COVID-19.