Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока: в КГГА назвали условие

"На прошлой неделе мы были в "оранжевой" зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения "красной" зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в "красную" зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в "красной" зоне, согласно индикаторам Кабмина", - объяснил он.

По словам Поворозника, дальнейший пересмотр ограничений в столице будет зависеть от эпидемической ситуации. Кабинет министров определил четкие параметры, согласно которым регион входит в "красную" зону и выходит из нее, уточнил первый замглавы КГГА.

"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право - это остановка общественного транспорта", - сказал Поворозник.