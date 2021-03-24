Локдаун в Киеве может стать еще жестче из-за переполненного транспорта, - Кличко

В частности, об угрозе более жесткого локдауна он заявил в контексте того, что на сегодня общественным транспортом должны пользоваться только те, кому необходимо добираться на работу.

"Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун", - заявил Кличко.

Он также отметил, что в прошлом году большое недовольство вызвало решение остановить метро и введение специальных пропусков на наземном транспорте.