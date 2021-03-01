До лета в Украине планируют делать 5 млн COVID-прививок в месяц

Так он ответил на заявление, что на вакцинацию при существующих темпах может уйти более 10 лет.

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5 млн прививок на месяц - ред.). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема", - сказал Степанов.

Перед этим главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине до конца недели планирует увеличить количество вакцинаций против коронавируса до 11 300. Это планируют сделать за счет мобильных бригад.

Как ранее сообщало РБК-Украина, за выходные в стране от COVID привили 90 человек. Всего вакцинацию прошли более 3 тысяч человек.