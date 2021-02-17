Конечные сроки установки счетчиков газа для населения хотят продлить

В Украине конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа могут продлить. Продлить их планируют до 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал принять этот документ за основу.

Как писало РБК-Украина ранее, в Министерстве развития общин и территорий нарабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить из государственного бюджета средства для финансирования работ по установке счетчиков. Речь идет об их установке в тех зданиях, где они отсутствуют.

Так, в июне 2020 года в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждали вопросы повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.