В Киевскую область неожиданно вернутся заморозки: синоптики сделали прогноз на ночь 1 мая

Украинский гидрометеологический центр предостерег жителей Киевской области от опасных метеорологических явлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Укргидрометцентра в Facebook.
В первые сутки мая на территории области ожидают заморозки на почве. В то же время, столицы Украины этот прогноз не касается.
"1 мая ночью по области на поверхности грунта заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый. Обратите внимание, что в самом городе Киеве заморозки не ожидаются!" – говорится в сообщении.
Напомним, что в Киевской области продлили комендантский час до 8 мая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.