В Киевскую область неожиданно вернутся заморозки: синоптики сделали прогноз на ночь 1 мая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Укргидрометцентра в Facebook .

В первые сутки мая на территории области ожидают заморозки на почве. В то же время, столицы Украины этот прогноз не касается.

"1 мая ночью по области на поверхности грунта заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый. Обратите внимание, что в самом городе Киеве заморозки не ожидаются!" – говорится в сообщении.