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В Киеве и восьми областях больничные койки заполнены более чем на 70%

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве и восьми областях Украины больничные койки для лечения коронавируса заняты более чем на 70%. Всего в стране заняты 66,2% кроватей.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, более 70% больничных коек заняты в Киеве (70,7%), а также Донецкой (100%), Сумской (96,8%), Одесской (94,4%), Луганской (85,8%), Полтавской (82,5%), Запорожской (72,5%), Хмельницкой (73,1%) и Черниговской (74,2%) областях.

При этом лишь в Житомирской области больничные койки заняты менее чем на половину - 47,4%.

В то же время в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 200,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Сумской области - 340,9. В Киеве он составляет 215,7.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали два новых антирекорда по коронавирусу - заболели 6719 человек, а также 141 пациент умер.

Ранее РБК-Украина писало, что рост количества новых случаев заражения коронавирусом в Минздраве связывают с циркуляцией вируса и его цикличностью.

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