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В Киеве за сутки выздоровело от COVID больше всего людей с начала пандемии

Новина українською → Киев, Пятница 11 декабря 2020 12:43
В Киеве за сутки выздоровело от COVID больше всего людей с начала пандемии Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киеве за минувшие сутки, 10 декабря, от коронавирусной болезни выздоровели больше людей с начала пандемии. Вылечились 922 человека.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в своем Telegram.

При этом коронавирусом в столице заразились еще в 1880 человек, а 26 больных умерли.

В больницы столицы госпитализировали 104 пациента.

Указано, что из-за коронавируса в Киеве закрыты на карантин три школы и четыре детсада.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317. Коронавирус преодолели 27 769 жителей столицы. Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай от коронавируса", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киев 9 декабря подтвердили 1899 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд в столице.

Так, предыдущий худший показатель был зафиксирован 1 декабря. Тогда заразились 1799 человек.

Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.

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