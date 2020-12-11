В Киеве за сутки выздоровело от COVID больше всего людей с начала пандемии
В Киеве за минувшие сутки, 10 декабря, от коронавирусной болезни выздоровели больше людей с начала пандемии. Вылечились 922 человека.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в своем Telegram.
При этом коронавирусом в столице заразились еще в 1880 человек, а 26 больных умерли.
В больницы столицы госпитализировали 104 пациента.
Указано, что из-за коронавируса в Киеве закрыты на карантин три школы и четыре детсада.
"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317. Коронавирус преодолели 27 769 жителей столицы. Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай от коронавируса", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киев 9 декабря подтвердили 1899 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд в столице.
Так, предыдущий худший показатель был зафиксирован 1 декабря. Тогда заразились 1799 человек.
Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.