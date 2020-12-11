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У Києві за добу видужало від COVID найбільше людей з початку пандемії

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 12:43
У Києві за добу видужало від COVID найбільше людей з початку пандемії Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Києві за минулу добу, 10 грудня, від коронавірусної хвороби одужали найбільше людей з початку пандемії. Вилікувалися 922 особи.

Про це повідомила прес-служба КМДА у своєму Telegram.

При цьому коронавірусом у столиці захворіли ще 1880 людей, а 26 хворих померли.

До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнта.

Вказано, що через коронавірус у Києві закриті на карантин три школи та чотири дитсадки.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 88 317. Коронавірус подолали 27 769 мешканців столиці. Усього за період пандемії в столиці 1551 летальний випадок від коронавірусу", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 9 грудня підтвердили 1 899 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд в столиці.

Так, попередній найгірший показник був зафіксований 1 грудня. Тоді заразилися 1799 осіб.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 15 327 пацієнтів.

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