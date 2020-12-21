ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве проходит протест под Офисом президента: демонстранты жгут файеры

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 19:39
В Киеве проходит протест под Офисом президента: демонстранты жгут файеры Фото: протест под Офисом президента (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в понедельник, 21 декабря, проходит акция протеста под стенами Офиса президента. Демонстранты выступают против назначения на должность нового министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Организаторами акции протеста выступили студенческие и молодежные общественные организации Украины. Протестующие вышли под стены ОП с плакатами: "Стоп Шкарлет", "Плагиатора Шкарлета - вон". Они требуют отстранения Шкарлета от должности министра образования.

В ходе протеста демонстранты зажгли файеры.

Фото: акция против Шкарлета в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, Сергей Шкарлет занимал должность исполняющего обязанности министра образования еще с июня. При этом 17 декабря Верховная рада назначила Шкарлета в качестве полноценного главы Минобразования. Как писало РБК-Украина, министр зачитывал текст присяги в сессионном зале под возгласы "Ганьба".

Также сообщалось, что сегодня Кабинет министров Украины провел внеочередное заседание, на котором рассмотрели кадровые вопросы в государственных ведомствах. Среди них, в частности, и увольнение Сергея Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра образования и науки).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество протест Офис президента
NEWS
Боевики шесть раз нарушали "тишину" на Донбассе: двое бойцов ООС ранены
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Боевики шесть раз нарушали "тишину" на Донбассе: двое бойцов ООС ранены
DAILY
Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским