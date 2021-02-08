В Киеве образовались пробки из-за снегопада: карта

В понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве образовались существенные пробки из-за снегопада в городе. Движение затруднено в центральной части столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Так, в центре столицы движение затруднено на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

Также пробки образовались на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережно-Крещатицкой, Жилянской, проспекте Лобановского.

Движение также затруднено на проспекте Степана Бандеры, улицах Елены Телиги, Дегтягревской, Новоконстантиновской, Кирилловской, Богатырской, Автозаводской, Оболонском проспекте, проспекте Правды.

Серьезные затруднения движения на Южном мосте, мостах Метро и Патона, а также на Северном и Дарницком мостах.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Харьковском шоссе, улицах Урловской, Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, Дарницком шоссе.

Тянучки также наблюдаются на проспекте Соборности, проспекте Мира, проспекте Юрия Гагарина, улице Строителей и бульваре Верховной рады, Броварском проспекте, бульваре Перова, улице Оноре де Бальзака.