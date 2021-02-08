Гололедица и снегопады: в Киеве продлили запрет въезда грузовиков

В Киеве, во вторник, 9 февраля, сохранятся сложные погодные условия : метели, гололедица, а ночью - значительный снег. Из-за непогоды запрет въезда крупногабаритного транспорта продлили.

"Днем прогнозируют незначительный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем ​​- 2-4 градусов мороза. До улучшения погодных условий ограничено въезд крупногабаритного транспорта в Киев", - указано в сообщении.

Напомним, ранее власти Киева обратились к автомобилистам с призывом оставить авто дома и воспользоваться общественным транспортом. А тех, кто все-таки передвигается по столице автомобилем, КГГА просит не парковать авто на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальной технике убирать улицы от снега.

Как писало РБК-Украина, Украину с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.

Так, движение грузовиков ограничили уже в семи областях страны.