Киев сковали пробки: карта

Сегодня в Киеве ухудшилась погода, выпал снег. С самого утра в городе образовались значительные пробки на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.
Пробки образовались на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, улице Борщаговская, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, возле станций метро "Святошин", "Нивки", "Берестейская", улице Михаила Бойчука, Набережном шоссе, улице Набережно-Луговая, улице Набережно-Крещатицкая.
Затруднено движение транспорта на Северном, Дарницком и Южном мостах, а также на Большой Окружной дороге.
Пробки образовались на Харьковском шоссе, проспекте Соборности, улице Петра Радзиня, бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича, возле станций метро "Бориспольская", "Харьковская", "Позняки", "Осокорки".
В Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, сообщили в ГСЧС.