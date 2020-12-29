Киев остановился в пробках: карта

Во вторник вечером, 29 декабря, в Киеве образовались существенные пробки. Движение затруднено во всей центральной части столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Так, в центральной части столицы движение затруднено на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

Также существенные пробки образовались в Соломянском, Святошинском и Голосеевском районах - на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульваре, Воздушнофлотском проспекте, Черновола, Павловской, Дмитровской, Гончара, Сечевых Стрельцов, Довженко, Тихого, Выговского, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, а также Окружной дороге.

Кроме этого проблемы с движением наблюдаются на Подоле и Оболони. В частности, на улице Нижний вал, Глибочицкой, Нижнекрюковской, Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе, улице Скляренко, Кириловской, Тимошенко.

Сильные пробки образовались и на Левом берегу Киева - на Броварском проспекте, улице Окипной, Сверстюка, Миропольской, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.

Напомним, синоптики предупреждали о сильном тумане и порывах ветра в Киеве. Непогода продлится до конца 29 декабря и продержится утром 30 декабря.