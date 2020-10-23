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Киев остается в "оранжевой" зоне

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 10:46
Киев остается в "оранжевой" зоне Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В пятницу, 23 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине. Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Данное решение вступит в силу в следующий понедельник.

"С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в "оранжевой" зоне!" - написал он.

Отметим, 15 октября в Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения отмечалось, что Киев еще две недели будет находиться в "оранжевой зоне".

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещена работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 квадратных метров помещения) и детские лагеря.

Как писало РБК-Украина, данные Совета национальной безопасности и обороны гласят, что в столице за сутки подтвердили 635 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд по коронавирусу в Киеве.

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