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Киев надолго в "оранжевой зоне" карантина: назван срок

Автор: Роман Тверденко

Киев останется в "оранжевой зоне" карантина в течение двух месяцев. И эта ситуация вполне закономерная.

Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает "Украина 24".

Он отметил, что попадание Киева в "оранжевую зону" ожидали еще неделю назад.

"Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов", - сказал Рубан.

Напомним, в субботу Киев включили в "оранжевую зону" карантина в связи с превышением показателя госпитализаций - в столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тысяч населения при норме 60. Кроме Киева в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

В то же время, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Киеве нет причин вводить ограничения "красной" зоны. Пока столица соответствует показателям "оранжевой" зоны карантина.

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