Киев готовится ужесточить карантин. В какой зоне столица сегодня

В какой зоне Киев

По состоянию на 25 октября Киев находится в "оранжевой" зоне карантина. В этой зоне действуют ограничения по числу посетилей в фитнес-центрах и басейнах, в кафе за одним столиком допускается не более 4 человек, а залы кинотеатров и театров могут быть заполнены лишь на 50%. Также продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Отметим, ограничений можно не соблюдать при условии вакцинации.

Что могут запретить

В КГГА ожидают, что Киев может попать в "красную" зону уже на этой неделе. В случае введения "красной" зоны, в Киеве будут действовать следующие ограничения:

Школы

С 23 октября школы Киева ушли на каникулы, а уже с 1 ноября школьники продолжат обучение, но дистанционно.

Маски

Без масок будет запрещено находиться в больницах, учреждениях образования, поздемных переходах, на остановках.

Транспорт

Вводятся ограничения по числу пассажиров - не больше числа посадочных мест.

Развлечения

ТРЦ запретят посещать несовершеннолетним, если их не сопровождает взрослый с негативным ПЦР-тестом или сертификатом вакцинации.

Кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейны, хостелы могут работать лишь при условии наличия у всего персонала и сотрудников ПЦР-теста или сертификата вакцинации.

Медицина

Запретят проведение плановых операций, кроме срочных.

Услуги

Центры админсуслуг, Управления труда и соцстрахования, Пенсионный фонд, ЗАГСы, Центр коммунального сервиса смогут посещать лишь вакцинированные или посетители с негативным ПЦР-тестом.

Как избежать ограничений

Бизнес может избежать ограничений "красной" зоны при условии 100%-ой вакцинации персонала и посетителей. Доказательством вакцинации является "зеленый" COVID-сертификат, подтвержающий получение двух доз препарата.