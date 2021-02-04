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Карантин в Украине продлят до 30 апреля. Но это не конечная дата

Автор: РБК-Украина

Карантин в Украине будет продлен минимум до 30 апреля 2020 года. Однако, скорее всего, это не конечная дата.

Об этом на встрече Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Карантин мы будет продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут штаммы вируса развиваться… он может меняться. Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство рассчитывает на победу над COVID-19 в этом году, а в апреле будет видно, как двигаться в этой борьбе дальше.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину. Соответствующее решение будет принято в ближайшие дни.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, на сегодня в стране нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне.

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Новости Украины Денис ШмыгальКарантинКоронавирус