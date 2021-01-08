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Карантин совпадает с инкубационным периодом COVID у заболевших на праздники, - Степанов

Новина українською → Киев, Пятница 08 января 2021 10:41
Карантин совпадает с инкубационным периодом COVID у заболевших на праздники, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Карантин в Украине с 8 по 24 января совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у тех, кто заболел на новогодние праздники. Ограничения усилены, поскольку в ближайшие дни ожидается рост заболеваемости.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников.

"Я думаю, что всем понятно, что, когда есть массовое скопление людей во время новогодних праздников… количество инфицированных растет. Этот инкубационный период - 14 дней - как раз будет приходиться на действие усиленных ограничительных мер", - добавил Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что инкубационный период коронавируса в Украине сократился почти вдвое - до 7-8 дней. Кроме того, он стал чаще поражать молодежь.

Согласно последним данным, на утро 8 января в Украине выявлено еще почти 5 700 новых случаев коронавируса. При этом более 5 000 пациентов выздоровели.

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