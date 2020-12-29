Карантин на Новый год: что и как будет работать

Карантин на Новый год в Украине не будут ужесточать, но ограничения все же продолжат действовать. Подробнее о том, как страна будет встречать 2021 год - в материале РБК-Украина.

График работы заведений на Новый год

Согласно решению Кабинета министров, ресторанам разрешено работать всю новогоднюю ночь. Так, кафе и ресторанам разрешено работать по такому графику:

30 декабря - с 07:00 до 23:00 (при этом расчетные операции разрешено проводить до 22:00);

- с 07:00 до 23:00 (при этом расчетные операции разрешено проводить до 22:00); 31 декабря - с 07:00 до 07:00 1 января (изначально Кабмин разрешал продлить работу на Новый год лишь до часу ночи);

- с 07:00 до 07:00 1 января (изначально Кабмин разрешал продлить работу на Новый год лишь до часу ночи); 1-7 января - с 07:00 до 23:00 (расчетные операции разрешено проводить до 22:00);

- с 07:00 до 23:00 (расчетные операции разрешено проводить до 22:00); 8-24 января - кафе и ресторанам не разрешается принимать посетителей, они смогут работать лишь на вынос.

Новый год на карантине: рекомендации Минздрава

В Минздраве дали ряд рекомендаций по празднованию Нового года в условиях карантина. В частности, украинцам рекомендуют:

ограничить число гостей, чтобы создать возможность для физической дистанции;

избегать рукопожатий и объятий;

праздновать на открытом воздухе, если же в помещении - рекомендуется регулярное проветривание;

носить маски, часто мыть руки и использовать антисептик;

не петь и не кричать, особенно в помещении;

ограничить пребывание гостей в местах, где готовят пищу;

дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются.

Новый год на карантине: что работает

На новогодние праздники продолжит функционировать общественный транспорт, но с ограничением по числу пассажиров. При этом, все пассажиры должны быть в масках. Также продолжат курсировать поезда, запрета на полеты также нет.

С ограничением по числу посетителей работают бассейны, спортзалы, фитнес-центры, кинотеатры и театры. Кроме того, разрешена деятельность рынков, магазинов, ТРЦ с соблюдением противоэпидемических требований.