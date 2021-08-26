Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего: список
Фото: какой вакциной украинцы прививаются чаще всего (Виталий Носач, РБК-Украина)
Минздрав рассказал, какой вакциной от коронавируса украинцы прививаются чаще всего. За все время больше всего прививались вакциной Pfizer.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине одну дозу получили 5 152 290 человек, а 3 310 320 - две дозы.
За все время пандемии
Рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:
- Pfizer - 1 715 589,
- CoronaVac - 1 423 002,
- Moderna - 1 071 324,
- Covishield - 487 187,
- AstraZeneca - 438 229,
- Janssen - 16 961.
За минувшие сутки
Рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:
- Moderna - 65 720,
- Pfizer - 46 774,
- CoronaVac - 39 733,
- AstraZeneca - 10 183,
- Covishield - 0,
- Janssen - 0.
Напомним, за сутки в Украине сделали более 162 тысяч прививок от коронавируса.
Отметим, в Украине резко возросло количество новых COVID-случаев, за сутки заразился 1581 человек.