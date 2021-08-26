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Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего: список

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Киев, Четверг 26 августа 2021 09:50
Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего: список Фото: какой вакциной украинцы прививаются чаще всего (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав рассказал, какой вакциной от коронавируса украинцы прививаются чаще всего. За все время больше всего прививались вакциной Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине одну дозу получили 5 152 290 человек, а 3 310 320 - две дозы.

За все время пандемии

Рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:

  1. Pfizer - 1 715 589,
  2. CoronaVac - 1 423 002,
  3. Moderna - 1 071 324,
  4. Covishield - 487 187,
  5. AstraZeneca - 438 229,
  6. Janssen - 16 961.

За минувшие сутки

Рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:

  1. Moderna - 65 720,
  2. Pfizer - 46 774,
  3. CoronaVac - 39 733,
  4. AstraZeneca - 10 183,
  5. Covishield - 0,
  6. Janssen - 0.

Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего: список

Напомним, за сутки в Украине сделали более 162 тысяч прививок от коронавируса.

Отметим, в Украине резко возросло количество новых COVID-случаев, за сутки заразился 1581 человек.

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