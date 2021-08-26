Якою COVID-вакциною українці щеплюються найчастіше: список
Фото: якою вакциною українці щеплюються найчастіше (Віталій Носач, РБК-Україна)
МОЗ розповіло, якою вакциною від коронавірусу українці щеплюються найчастіше. За весь час найбільше щепились вакциною Pfizer.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні одну дозу отримали 5 152 290 осіб, а 3 310 320 - дві дози.
За весь час пандемії
Рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:
- Pfizer - 1 715 589,
- CoronaVac - 1 423 002,
- Moderna - 1 071 324,
- Covishield - 487 187,
- AstraZeneca - 438 229,
- Janssen - 16 961.
За минулу добу
Рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:
- Moderna - 65 720,
- Pfizer - 46 774,
- CoronaVac - 39 733,
- AstraZeneca - 10 183,
- Covishield - 0,
- Janssen - 0.
Нагадаємо, за добу в Україні зробили понад 162 тисячі щеплень від коронавірусу.
Зазначимо, в Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків, за добу заразилась 1581 людина.