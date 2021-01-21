Какие именно вакцины Украина получит по COVAX: Степанов назвал производителей

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в первом полугодии 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Речь идет о вакцинах AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Степанова, Минздрав приступил к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 в мае прошлого года. Ведомство начало коммуникацию с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни.

Он отметил, что для получения доступа украинцев к вакцине от COVID-19 рассматривались две возможности.

"Мы определили два пути получения вакцин, их обрабатывали параллельно. Первый - это COVAX, второй - закупка вакцин непосредственно у производителей", - рассказал министр.

Глава Минздрава отметил, что 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тысяч доз вакцины Pfizer.

"Параллельно еще с конца весны мы ведем переговоры с компаниями-производителями вакцин. Это, в том числе, Sinovac, с которой уже заключен договор. Первые контакты с ними у нас были в мае, а активные переговоры начались в сентябре. Диалог с другими производителями продолжается", - объяснил Степанов.

Он подчеркнул, что со всеми компаниями подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, поэтому называть их на этом этапе запрещено.

Министр отметил, что с начала компании предлагали Украине поставки в конце 2021 - начале 2022 года.

"Однако такие отдаленные сроки меня категорически не устраивали. Поэтому удалось договориться, чтобы поставки начались значительно раньше", - подытожил Степанов.

Напомним, Украина будет закупать вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену оператора по приобретению вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".

Как писало РБК-Украина, в Евросоюзе заявили о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.