У Кабміні розповіли, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли очікується вакцина від коронавірусної хвороби в Україні. Вона повинна з'явитися у кінці першого - початку другого кварталу 2021 року.
Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.
"Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз по глобальної ініціативи COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини: кінець першого - початок другого кварталу", - зазначив міністр.
Степанов запевнив, що міністерство знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими виробниками вакцин, які пройшли третю стадію клінічних випробувань, зокрема Pfizer, з постачання вакцини в Україну.
У МОЗ розраховують їх отримувати, починаючи з другого кварталу наступного року.
Нагадаємо, Степанов заявив, що в державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19.
Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань здоров'я нації рекомендував парламенту підтримати законопроект №4314, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19.
Відзначимо також, Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Перші дози вакцини вже почали прибувати в державу.