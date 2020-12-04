ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кабміні розповіли, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 04 грудня 2020 11:39
У Кабміні розповіли, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли очікується вакцина від коронавірусної хвороби в Україні. Вона повинна з'явитися у кінці першого - початку другого кварталу 2021 року.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз по глобальної ініціативи COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини: кінець першого - початок другого кварталу", - зазначив міністр.

Степанов запевнив, що міністерство знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими виробниками вакцин, які пройшли третю стадію клінічних випробувань, зокрема Pfizer, з постачання вакцини в Україну.

У МОЗ розраховують їх отримувати, починаючи з другого кварталу наступного року.

Нагадаємо, Степанов заявив, що в державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань здоров'я нації рекомендував парламенту підтримати законопроект №4314, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19.

Відзначимо також, Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Перші дози вакцини вже почали прибувати в державу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина Максим Степанов Коронавірус
NEWS
Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News
DAILY
Гроші на старість: чи може влада допомогти пенсіонерам без тиску на бізнес
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гроші на старість: чи може влада допомогти пенсіонерам без тиску на бізнес