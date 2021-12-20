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В Кабмине назвали минимальный размер пенсии в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В правительстве Украины назвали минимальный размер пенсии. Государство должно будет выплачивать пенсии не меньше, чем 40% от зарплаты после введения накопительного уровня пенсионной системы.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

По ее словам, солидарная пенсионная система - когда все работающие платят за то, чтобы выплачивать пенсии сегодняшних пенсионеров. Их сегодня в Украине около 11 миллионов.

"Эти пенсионеры не будут участниками накопительной системы. Правительство им сейчас выплачивает пенсии и увеличивает их. Есть инициатива президента по возрастным доплатам", - заявила она.

Лазебная подчеркнула, что эти пенсии будут выплачиваться и после введения обязательных пенсионных накоплений для граждан.

"Если мы говорим о том, когда будут параллельно работать эти системы, есть определенная гарантия. Она закреплена в 102 Конвенции Международной организации труда, которую Украина ратифицировала. Там есть нестандартное минимальное обеспечение - это 40% от зарплаты. Меньшее государство не имеет права платить", - отметила министр соцполитики.

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Пенсия в Украине