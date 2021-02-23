Кабмин назначил временного главу Госкосмоса: кто он

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль издал распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности руководителя Государственного космического агентства (Госкосмоса). Временным руководителем агентства был назначен Владимир Михеев.

Об этом говорится на сайте Кабмина .

Михеев будет руководить Госкосмосом до назначения в установленном порядке главы агентства. До этого Михеев находился на должности заместителя главы Госкосмоса.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей главы Госкосмоса на заместителя главы указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича", - говорится в тексте распоряжения.

Как известно, 17 ноября 2020 года Кабмин уволил Владимира Усова с должности главы Госкосмоса. После увольнения Усова обязанности руководителя Госкосмоса исполнял Михаил Лев.