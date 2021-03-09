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В Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность с начала эпидемии COVID

Автор: Юлия Струк

В Ивано-Франковске на сегодня зафиксировали наибольшую заболеваемость и смертность с начала эпидемии коронавируса. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что ситуация критическая.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии", - отметил глава города.

Градоначальник подчеркнул, что больницы в городе переполнены.

"Наполненность медицинских учреждений - сверх нормы. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали", - написал он.

Марцинкив написал, что только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей.

"Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковидом", - заявил он.

Последние данные гласят, что за минувшие сутки в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 433 человека, умерли - 16 человек.

Напомним, ранее главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк заявил, что ситуация с коронавирусом на Закарпатье на сегодня более чем критическая. Там ежедневно от COVID умирает по 12 человек.

Как писало РБК-Украина, сегодня Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Четыре области, среди которых и Ивано-Франковская, попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую".

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