Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине  

Украина продолжает разработку своей вакцины от COVID-19. На сегодня украинский кандидат готовится к стадии клинических испытаний.

Об этом в интервью проекту "Зе Интервьюер" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня у Украины есть только кандидат на вакцину, который в течение шести месяцев проходил доклинические испытания на животных. Разработкой занимается компания "Диапроф-Мед" вместе с сотрудниками Института микробиологии.

"Делали (испытания, - ред.) на мышах, делали на кроликах. Доказывали, что на введение антигена, который является украинским кандидатом на вакцину, вырабатываются антитела. Мы доказали, что эти антитела полностью идентичны тем, которые есть в организме переболевшего человека", - отметил Степанов.

Он добавил, что украинская разработка полностью нейтрализует вирус в живых клетках, а исследования проводились в лабораториях Турции и США.

"Дальше нужно проводить клинические испытания. Нужно изготовить 100 тысяч доз и потом уже заниматься всеми клиническими исследованиями", - подчеркнул Степанов.

По его словам, Украина может получить свою вакцину через год после прохождения всех трех стадий.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскую вакцину от коронавируса хотят испытать на людях через три месяца.

Подробнее об украинской вакцине читайте в интервью РБК-Украина ее разработчика, президента компании DiaPrep System Inc Михаила Фаворова.