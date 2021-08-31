Instagram может закрыть доступ некоторым пользователям: названа причина

Новое требование ввели в 2019 году, но если у пользователя был созданный ранее аккаунт, то он мог обойти это требование. Теперь же компания требует личную информацию от каждого, кто заходит в Instagram.

Запрос будет появляться при каждом открытии приложения. Пока его можно закрыть и начать смотреть публикации. Однако со временем Instagram намерен закрыть доступ тем, кто так и не укажет свою дату рождения, пишет издание.

Компания объясняет новые требования наличием контента, который не подходит для несовершеннолетней аудитории.

"Мы хотим сделать быльше, чтобы создать более безопасный и личный простор для молодежи. Для этого нам нужно знать, сколько лет каждому в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами датой рождения, если они не сделали этого раньше", - объясниил в Instagram.