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Instagram может закрыть доступ некоторым пользователям: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

Пользователям Instagram пригрозили закрыть доступ к публикациям в сервисе в случае отказа от ввода личных данных. Соцсеть начала требовать ввести свою дату рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Verge.

Новое требование ввели в 2019 году, но если у пользователя был созданный ранее аккаунт, то он мог обойти это требование. Теперь же компания требует личную информацию от каждого, кто заходит в Instagram.

Запрос будет появляться при каждом открытии приложения. Пока его можно закрыть и начать смотреть публикации. Однако со временем Instagram намерен закрыть доступ тем, кто так и не укажет свою дату рождения, пишет издание.

Компания объясняет новые требования наличием контента, который не подходит для несовершеннолетней аудитории.

"Мы хотим сделать быльше, чтобы создать более безопасный и личный простор для молодежи. Для этого нам нужно знать, сколько лет каждому в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами датой рождения, если они не сделали этого раньше", - объясниил в Instagram.

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