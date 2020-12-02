Импортные вакцины от коронавируса освободили от налогов

Кабинет министров внес изменения в постановление от 20 марта 2020 г. № 224, которым утвержден перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость. Перечень дополнен новыми позициями

Решение принято на заседании правительства 2 декабря.

Постановлением в перечень включены Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

Кроме того, от налогов освобождаются следующие лекарственные средства: Levofloxacin; Cefoperazone and beta -lactamase inhibitor; Cefotaxime; Cefotaxime, combinations; Cefepime; Immunoglobulin; Ceftriaxone, combinations; Cefditoren.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 55% украинцев готовы лично сделать прививка от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотят бесплатно вакцинироваться 40% респондентов. В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку становиться меньше - 35%, а 57% не будут вакцинироваться за деньги.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% - не удовлетворены.