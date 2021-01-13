UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев: что изменилось

Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Хорватии на фоне распространения новых штаммов коронавируса решило ужесточить правила въезда иностранцев в страну с 14 до 31 января. Новые ограничения касаются и граждан Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии на странице в Facebook.

Согласно новым ограничениям, украинцы при въезде в Хорватию из стран, где обнаружили новый штамм коронавируса, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который действителен только 48 часов, а также отбыть обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Срок самоизоляции можно сократить до 7 дней, если сдать дополнительный отрицательный ПЦР-тест на территории Хорватии после семи дней самоизоляции.

Отрицательный ПЦР-тест и самоизоляция не нужна украинцам, если они направляются в Хорватию из неотложных личных причин - похороны или лечение. Однако этим гражданам нужно выехать из страны в течение 12 часов.

Украинцы, которые едут в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при условии наличия предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие ограничения на въезд, которые действовали в Хорватии сегодня, остаются без изменений.

Напомним, на этой неделе Украина расширила список "красных стран", после прибытия из которых нужна самоизоляция. Хорватия также в "красной зоне".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ХорватияукраинцывъездправилаКоронавирус