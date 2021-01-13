Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев: что изменилось

Правительство Хорватии на фоне распространения новых штаммов коронавируса решило ужесточить правила въезда иностранцев в страну с 14 до 31 января. Новые ограничения касаются и граждан Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии на странице в Facebook.

Согласно новым ограничениям, украинцы при въезде в Хорватию из стран, где обнаружили новый штамм коронавируса, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который действителен только 48 часов, а также отбыть обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Срок самоизоляции можно сократить до 7 дней, если сдать дополнительный отрицательный ПЦР-тест на территории Хорватии после семи дней самоизоляции.

Отрицательный ПЦР-тест и самоизоляция не нужна украинцам, если они направляются в Хорватию из неотложных личных причин - похороны или лечение. Однако этим гражданам нужно выехать из страны в течение 12 часов.

Украинцы, которые едут в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при условии наличия предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие ограничения на въезд, которые действовали в Хорватии сегодня, остаются без изменений.

Напомним, на этой неделе Украина расширила список "красных стран", после прибытия из которых нужна самоизоляция. Хорватия также в "красной зоне".