Харьковский горсовет переименовал проспект Григоренко на Жукова. Уже третий раз

Харьковский городской совет вновь переименовал проспект Петра Григоренко на Маршала Жукова. Данный проспект переименовывают уже в третий раз.
Об этом сообщает "Общественное".
Такое решение поддержали 57 депутатов горсовета, "против" выступили 16 депутатов, воздержались - 6.
"Жуков добыл победу над нацизмом… Кто не помнит прошлого, у того нет будущего", - заявил накануне голосования секретарь горсовета Игорь Терехов.
Отмечается, что переименование проспекта Григоренко на Жукова оспаривалось в Харькове дважды. При этом 15 февраля Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского городского совета и вернул проспект Григоренко.
Напомним, в 2019 году мэрия Харькова вернула проспекту имя Маршала Жукова, который был переименован в рамках декоммунизации на проспект Петра Григоренко. Тогда по данному факту возбудили уголовное дело.
После этого апелляционный суд Харькова признал такое решение незаконным и запретил переименовывать проспект Григоренко.
Однако в феврале 2020 года горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.
Второй апелляционный суд Харькова 15 февраля вновь переименовал проспект Жукова в честь Григоренко.