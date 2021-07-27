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В гостинице под Одессой произошло массовое отравление детей

Автор: Сергей Пышкин

В одесском отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Госпродпотребслужба, со своей стороны, будет расследовать массовое отравление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужби.

Сегодня, 27 июля, в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы были госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.

"По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из города Киев в составе группы численностью 90 детей", - отмечает пресс-служба.

Сейчас известно, что все дети проживали и питались в местном отеле Bugaz Sea View. Госпродпотребслужба, со своей стороны, начала санитарно-эпидемиологическое расследование с последующим проведением лабораторных исследований.

"Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно", - сообщает пресс-служба.

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Одессаотравление