Гололед, метель и угроза схода лавин: синоптики опубликовали предупреждение

Кроме того, в западных,северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Днем 8 декабря в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Вместе с тем, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень)