Гололед, метель и угроза схода лавин: синоптики опубликовали предупреждение

Синоптики предупреждают о гололеде, местами налипании мокрого снега в северных, Винницкой, Черкасской областях. В горах есть угроза схода лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Кроме того, в западных,северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
Днем 8 декабря в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Вместе с тем, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень)
Напомним, сегодня дождь и мокрый снег накроют большую часть Украины.
Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима.