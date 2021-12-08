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Гололед, метель и угроза схода лавин: синоптики опубликовали предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупреждают о гололеде, местами налипании мокрого снега в северных, Винницкой, Черкасской областях. В горах есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Кроме того, в западных,северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Днем 8 декабря в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Вместе с тем, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень)

Напомним, сегодня дождь и мокрый снег накроют большую часть Украины.

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима.

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