Год с коронавирусом. Как Украина противостоит пандемии

Первый инфицированный

Первое заболевание коронавирусом на территории Украины было зафиксировано 3 марта 2020 у жителя Черновцов.

В конце февраля мужчина вернулся из Италии, которая уже была охвачена вспышкой COVID-19. Во время прохождения пограничного контроля у него выявили температуру и кашель и отправили на самоизоляцию. 1 марта состояние мужчины ухудшилось и его госпитализировали. Результат его теста на коронавирус подтвердился именно 3 марта.

Через три дня городские власти объявили в Черновцах карантин, закрылись школы, были отменены массовые мероприятия.

Следующие два случая инфицирования подтвердились 12 марта у жителей Черновцов и Радомышля Житомирской области.

Первая смерть от COVID-19

13 марта жительница Радомышля скончалась. Она стала первой жертвой коронавируса на территории Украины.

71-летняя женщина в начале месяца приехала из Польши. 12 марта была госпитализирована с воспалением легких, но спасти ее не удалось.

Фото: дезинфекция церкви в Радомышле (dsns.gov.ua)

Чтобы предотвратить вспышку заболеваемости, в Радомышле ввели режим ЧС, на въездах в город установили КПП, провели дезинфекцию вокзалов, церкви, закрыли школы, рынки. Также были изолированы все контактные лица.

Когда обнаружили первый случай в Киеве

16 марта в столице подтвердилось сразу два случая инфицирования коронавирусом. Первая заболевшая вернулась в Украину из Франции во время инкубационного периода и лечилась на домашней самоизоляции.

Второй инфицированный был госпитализирован - киевский студент из круга контактных лиц умершей жительницы Радомышля. Парень со своей девушкой гостили в доме у женщины.

В последующие дни заболеваемость в Киеве продолжила расти. Так, уже через неделю, 22 марта количество подтвержденных случаев увеличилось до 29, с подозрением на COVID-19 ждали результатов тестов 82 человека.

Фото: весенний локдаун в Киеве (РБК-Украина)

Как менялась статистика заболеваемости

Эпицентром вспышки коронавируса в Украине в первые месяцы стала Черновицкая область, Киев, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Отметки в 1 тысячу инфицированных Украина достигла к 3 апреля. Лидировали Черновицкая область и Киев. В то же время в восточных и северных регионах заболеваемость оставалась минимальной (Луганская, Харьковская, Донецкая, Полтавская, Черниговская области). До 12 апреля ни одного случая COVID-19 не было обнаружено только в Николаевской области.

Ежедневный прирост новых случаев на протяжении июня-июля составлял в среднем 700-800. С августа заболеваемость начала расти, каждые сутки выявляли более тысячи инфицированных.

Осенью эпидситуация ухудшилась, и в правительстве заявили о второй волне коронавируса. 28 ноября зафиксирован антирекорд заболеваемости - 16294 случая.

Статистика новых случаев COVID-19 в Украине (скриншот phc.org.ua)

Жесткий карантин и режим ЧС

Из-за угрозы распространения инфекции в Украине был объявлен карантин с 12 марта до 3 апреля. Были отменены массовые мероприятия, закрыты все учебные заведения.

Уже 17 марта карантин ужесточили. Правительство приняло решение об отмене международного и внутреннего транспортного сообщения, отменены авиарейсы, ж/д и автобусные рейсы. Общественный транспорт работал по пропускам, закрылось метро. Был введен запрет на въезд иностранцам, украинцам при пересечении границы - обязательная самоизоляция или обсервация на 14 дней.

Закрылись все торговые и развлекательные центры, продовольственные и непродовольственные рынки, спортзалы и салоны красоты, заведения культуры. Кафе, бары, рестораны работали только на вынос.

Для пожилых граждан от 60 лет ввели режим самоизоляции. В общественных местах начал действовать обязательный масочный режим, запрещались прогулки на детских площадках и в парках. По улицам было разрешено передвигаться группами не более 2 человек.

В начале эпидемии в Украине режим чрезвычайной ситуации с изоляцией отдельных населенных пунктов объявляли местные власти в регионах, где были выявлены заболевшие. Однако 24 марта положение ЧС начало действовать по всей стране.

Поэтапное ослабление карантинных ограничений началось только в мае. Летом правительство ввело адаптивный карантин с зонами, в зависимости от уровня заболеваемости в регионах. Осенью карантин усиливался во время выходных дней, а после зимних праздников ограничения максимально ужесточили почти на 3 недели.

На данный момент в Украине действует адаптивный карантин с зонами. Ограничения меняются от "желтой" до "красной" зоны, в случае ухудшения эпидситуации. Запреты "красной" зоны соответствуют условиям локдауна (отменяются массовые мероприятия, закрываются учебные заведения, ограничивается работа общепита и т.д.).