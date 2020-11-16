Маски необходимо носить и после появления вакцины от COVID-19, - главный инфекционист США

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масках и социальном дистанцировании. По его словам, он не сможет спокойно отказаться от этого.

Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, даже если вакцина будет эффективной на 90%, не всегда можно знать, насколько вакцина эффективна для конкретного человека.

"Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину", - заявил Фаучи.

Он добавил, что вакцина снимет тревогу, однако не рекомендует отказываться средств защиты.

Ранее РБК-Украина писало, что главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия коронавируса закончилась.

Напомним, что в ЕС назвали, когда ожидают появление вакцины от коронавируса на европейском рынке.