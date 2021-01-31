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Главарь "ДНР" объявил о старте вакцинации от COVID. Россия еще не подтвердила поставки

Автор: РБК-Украина

В отдельных районах Донецкой области начинается вакцинация от COVID российским препаратом "Спутник V". Первая партия якобы уже прибыла в оккупированный Донецк.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Как заявил главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин, с доставкой вакцины начинается компания по вакцинации. По его словам, якобы доставлено несколько тысяч доз и поставки будут регулярными.

Также сообщается, что в первую очередь будут прививать медиков, учителей, социальных работников, а также сотрудников "ведомств" и служб. Списки на вакцинацию уже составлены.

Фото: прибывшая из России вакцина (dan-news.info)

Примечательно, что на данный момент российские СМИ пишут о поставках вакцины на Донбасс со ссылкой на источники. Россия официально пока не подтверждает поставки на оккупированный восток Украины. При этом сепаратистские СМИ в отдельных районах Луганской области вообще не пишут об этом.

Напомним, еще вчера российские СМИ писали о якобы поставках вакцины в отдельные районы Донецкой области.

Однако Российский фонд прямых инвестиций, который занимается поставками "Спутник V", заявил, что информации о передаче вакцины на Донбасс нет.

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