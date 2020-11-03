ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В "Феофании" могут развернуть мобильный госпиталь для больных COVID

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 15:27
В "Феофании" могут развернуть мобильный госпиталь для больных COVID Фото: больница "Феофания" (facebook.com/FeoHospital)
Автор: РБК-Украина

Мобильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 в Киеве планируют развернуть на базе больницы "Феофания". Это третья точка, предложенная властями столицы.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Феофанию могут отдать под полевой госпиталь", – объяснил собеседник.

Как известно, Кабинет министров поручил регионам подготовить варианты для размещения мобильных госпиталей в связи с ростом количества заболевших COVID-19.

В Киеве под эти цели также планируют переоборудовать Дворец спорта и Международный выставочный центр.

Напомним, РБК-Украина писало, что правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.

В рамках новых ограничений предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, а рестораны будут работать только на вынос.

Как сообщал министр здравоохранения Максим Степанов, коронавирус в Украине распространяется в ураганном режиме.

Ранее было известно, что при 20 тысячах больных в стране на 100% заполнятся койкоместа в больницах и правительство будет вынуждено ввести локдаун.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус
NEWS
Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства
РБК-Украинаинформационное агентство Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства
DAILY
Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов