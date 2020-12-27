В Европе проходит массовая COVID-вакцинация: ситуация в странах

Вакцинация от коронавируса началась в Европе сегодня, 27 декабря. Страны ЕС, включая Австрию, Францию, Италию, Испанию и Португалию проводят иммунизацию населения вакциной BioNTech-Pfizer. Три страны, подробнее - в материале РБК-Украина.

Германия

Как сообщает DW, первыми в очередь на вакцину от коронавируса в Германии - дома престарелых. Также вакцинацию будут проводить в больницах,

101-летняя женщина в доме престарелых в Саксонии-Анхальт.

Венгрия

Раньше срока начала вакцинацию от коронавируса и Венгрия. В субботу, 26 декабря прививки начали делать медикам, которые работают с больными на COVID-19 в Будапеште.

Словакия

Вечером 26 декабря первую прививку вакцины от коронавируса сделали и в Словакии, вакцинировался инфекционист и член правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмери.

Австрия

Иммунизация населения также стартовала и в Австрии. В стране вакцинация от коронавируса пройдет в три этапа. На первых двух этапах вакцину получат люди из группы риска (медики и пенсионеры), а на третьем прививка будет доступна всем.

Италия

Также 27 декабря COVID-вакцинация началась в Италии.

Чехия

Как сообщает iDNES.cz, вакцинация началась и в Чехии, первыми прививку получили премьер-министр страны Андрей Бабиш и 95-летняя ветеран Второй мировой войны Эмилия Ржепикова.

Польша

В воскресенье, 27 декабря, вакцинация началась в Польше. Первые прививки были сделаны в больнице Министерства внутренних дел Польши в Варшаве, перед камерами были вакцинированы пять человек – представители всех медицинских профессий, которые борются с эпидемией коронавируса (медсестра, врач, врач скорой помощи и лаборант).

Испания

В 09:00 по местному времени иммунизация населения началась и в Испании. Первой вакцину от коронавируса в стране получила В ближайшие 12 недель Испания ожидает получить 4,6 млн доз вакцины, что позволит сделать прививки 2,6 млн жителей страны.

Франция

О старте вакцинации во Франции 27 декабря сообщил президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, на первом этапе вакцину получат пожилые люди, а также медицинские работники.

Как писало РБК-Украина, в Украине на данный момент нет вакцины от коронавируса, первые партии лекарств в стране ожидают в начале 2021 года, после чего и планируют начать вакцинацию. По информации Минздрава, иммунизация населения может начаться в январе-феврале.