"Евробляхеры" получат еще одну отсрочку: Раде рекомендуют принять два закона

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласовал два законопроекта об отсрочке растаможки автомобилей на иностранных номерах. Парламенту рекомендуют одобрить два закона о временном упрощении растаможки "евроблях".

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

На отсрочку могут рассчитывать владельцы автомобилей, ввезенных на территорию Украины до конца 2020 года. Их можно будет растаможить в течение 180 дней по ставке, которая не будет превышать тысячу евро.

"В заключительных положениях законопроекта мы предлагаем средства, полученные от растаможивания транспортных средств, в полном объеме направить на вакцинацию украинцев от коронавирусной инфекции, доплату медикам, приобретение оборудования", - указано в сообщении.

В финкомитете отметили, что в ближайшее время будет наработан законопроект о постепенном, в течение пяти лет, снижении стоимости растаможки автомобилей.

Комитет зарегистрирует соответствующие проекты законов и внесет на рассмотрение Рады.

"Комитет рекомендовал Верховной раде включить данные проекты законов в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - указано в сообщении.

Позиция Минфина

Заместитель министра финансов Светлана Воробей выразила предостережения по поводу распространения предлагаемых норм, кроме легковых автомобилей, на автобусы и грузовые автомобили, а также распространение льгот на более длительный период, нежели было предусмотрено в предварительных расчетах.

В Минфине также считают недопустимой отмену оценки стоимости транспорта и считают необходимым ограничение возраста ввозимых автомобилей. Замминистра предлагает ввести ставки налогообложения на том же уровне, которые действовали во время льготного периода.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начали штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации.

Как писало РБК-Украина, в конце октября КМУ разрешил полиции штрафовать владельцев "евроблях", которые нарушили сроки растаможивания своих автомобилей.