UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕСПЧ назначил дату рассмотрения дела Украины и Нидерландов против России

Автор: Игорь Литвиненко

Европейский суд по правам человека назначил предварительную дату рассмотрения дела Украины и Нидерландов против России. Заседание назначено на 15 сентября 2021 года.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина, передает пресс-служба Минюста.

По его словам, украинская сторона подала ответы на более чем 50 вопросов ЕСПЧ по делу о Донбассе.

"Это лучший материал, который мы собирали за шесть лет ведения этого дела. На этот раз все спецслужбы предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ по ОРДЛО", - сказал Лищина.

В Минюсте добавили, что суд планирует до сентября провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по делу МН17.

"То есть, фактически суд пытается за 9 месяцев догнать Нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались шесть лет. Посмотрим, удастся ли это на практике, но суд настроен очень серьезно", - отметил Лищина.

Напомним, летом Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России из-за катастрофы самолета рейса МН17 над Донбассом. В иске говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека.

В конце ноября Европейский суд по правам человека объединил дело Украины против России с иском Нидерландов против РФ из-за катастрофы МН17.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияЕСПЧ