Ермак о вакцине от COVID: переговоры ведутся со всеми, кроме России

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от COVID, кроме российских. Все усилия направлены на то, чтобы Киев получил вакцину как можно скорее.

Об этом на встрече с журналистами сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, переговоры на предмет получения вакцины ведутся в том числе с Китаем, а также правительствами европейских и других стран.

"Мы рассчитываем быть одной из первых стран Восточной Европы, которая получит вакцину. Стоит задание получить вакцину как можно скорее, в январе-феврале", - отметил Ермак.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что найдена возможность хранить вакцину от коронавируса при низких температурах, а Министерство здравоохранения уже запустило работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями. В частности, при температуре -70 и ниже хранится, например, вакцина производителей Pfizer / BioNTech.

Отметим, первые партии вакцины в Украине ждут в начале 2021 года. Правительство уже разработало план иммунизации населения, который состоит из нескольких пунктов.