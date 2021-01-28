В Ереване протестующие штурмовали генпрокуратуру: требуют арестовать Пашиняна

В Ереване возобновились антиправительственные акции протеста. Демонстранты пытались штурмовать здание генеральной прокуратуры Армении.

Об этом сообщает News.am.

Протестующие хотели заблокировать здание генпрокуратуры и потребовать ареста Никола Пашиняна. Правоохранителям удалось оттеснить демонстрантов.

После этого протестующие направились к зданию правительства. Полиция начала специальные действия, чтобы оттеснить протестующих от правительственного здания.

Напомним, в Армении начались масштабные протесты после поражения в войне с Азербайджаном. В частности, демонстранты требуют отставки премьера-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Отметим, в конце декабря Пашинян рассказал о планах обсудить с парламентом свою отставку и объявление внеочередных парламентских выборов.

Кроме того, Пашинян заявил, что готов уйти с должности по "решению народа".