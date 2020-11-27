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Эпидемия COVID-19 в Британии замедлилась после трехнедельного локдауна

Автор: РБК-Украина

Эпидемия COVID-19 в Великобритании впервые замедлилась на фоне трехнедельного общенационального локдауна. В частности, начало сокращаться число новых случаев.

Об этом пишет The Telegraph.

Сообщается, что по данным правительства Британии, впервые за три недели локдауна коэффициент R упал ниже 1. Это означает, что сократилось число больных COVID-19, которые заражают других.

В частности, количество новых случаев заражения ежедневно сокращается на 0-2%, а коэффициент R составляет от 0,9 до 1. То есть, каждые 10 инфицированных инфицируют от 9 до 10 человек. На прошлой неделе коэффициент был в диапазоне 1,0-1,1.

Эти оценки основаны на данных на 24 ноября и эффект локдауна только начинает наблюдаться на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия в начале декабря откажется от локдауна и перейдет на систему местных ограничений. Новый план разработан, чтобы экономика "безопасно дотянула до весны" в условиях пандемии.

Отметим, на фоне эпидемии Британия испытывает крупнейший за три века спад в экономике.

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